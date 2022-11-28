– Сычевой – топ-нападающий в РПЛ. Он мне безумно нравится. Уверен, в будущем он перейдет в "Барселону". Думаю, Владимир потянет этот уровень, – передает слова Веры "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам первой части сезона Российской премьер-лиги нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром всего чемпионата. Сычевой, как и атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, забил четырнадцать мячей в семнадцати турах, но Владимир опережает голландца по голам, забитым с игры. Недавно Владимир Сычевой продлил контракт с "Оренбургом" до конца 2024 года и дебютировал в сборной России по футболу.
Лукас Вера: уверен, что в будущем Сычевой перейдет в "Барселону". Он потянет этот уровень
Полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера поделился мнением о будущем своего одноклубника Владимира Сычевого.
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