– Мы не читаем прессу, стараемся не обращать внимание на то, что пишут в интернете. Ничего не слышал об этом. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Сами оказались в это ситуации. Каждый должен работать, чтобы поскорее исправить положение дел в таблице РПЛ, – цитирует Ахметова "РБ Спорт".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Краснодар" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. Столько же набрал "Оренбург", идущий седьмым, и "Сочи", занимающий девятую строчку. В Кубке России "Краснодар" занял первое место в своей группе, опередив "Локомотив", "Пари НН" и "Химки". Команда Александра Сторожука набрала 13 очков в шести турах. Вчера "Краснодар" обыграл на своем стадионе "Химки" со счетом 4:1 в финальном (шестом) туре. По сообщениям из СМИ, нынешний наставник "Краснодара" может покинуть клуб в зимнюю паузу.
Ахметов – об уходе Сторожука из "Краснодара": ничего не слышал об этом. Выигрываем и проигрываем вместе с тренером
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал сообщения об уходе из клуба его главного тренера Александра Сторожука.
Фото: ФК "Краснодар"