Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Камерун
3 - 3 3 3
Сербия2 тайм
П1 6X 2.18П2 2.26
Южная Корея
16:00
ГанаНе начат
П1 2.65X 3.05П2 2.95
Бразилия
19:00
ШвейцарияНе начат
П1 1.51X 4.8П2 7.8
Португалия
22:00
УругвайНе начат
П1 2.06X 3.25П2 4
Сделать ставку

Ахметов – об уходе Сторожука из "Краснодара": ничего не слышал об этом. Выигрываем и проигрываем вместе с тренером

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов прокомментировал сообщения об уходе из клуба его главного тренера Александра Сторожука.
Фото: ФК "Краснодар"
– Мы не читаем прессу, стараемся не обращать внимание на то, что пишут в интернете. Ничего не слышал об этом. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Сами оказались в это ситуации. Каждый должен работать, чтобы поскорее исправить положение дел в таблице РПЛ, – цитирует Ахметова "РБ Спорт".

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона "Краснодар" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 25 очков. Столько же набрал "Оренбург", идущий седьмым, и "Сочи", занимающий девятую строчку. В Кубке России "Краснодар" занял первое место в своей группе, опередив "Локомотив", "Пари НН" и "Химки". Команда Александра Сторожука набрала 13 очков в шести турах. Вчера "Краснодар" обыграл на своем стадионе "Химки" со счетом 4:1 в финальном (шестом) туре. По сообщениям из СМИ, нынешний наставник "Краснодара" может покинуть клуб в зимнюю паузу.


Ахметов Сторожук Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Сербия стала первой командой в истории ЧМ, забившей два мяча в добавленное к первому тайму время 1
Болельщики вывесили объединенный флаг России и Сербии на матче ЧМ-2022 с Камеруном 1
Депутат Госдумы Пайкин – об РФС в Азиатской конфедерации: нам нужно начинать свою игру 3
Соболев: когда мы били пенальти, вратарь "Зенита" так радовался! Не знал, что Самара выиграла? 9
Джикия: дисквалификация Николсона и Соболева? Мелешин доволен, с улыбкой ждет своего шанса
Карпин: люди стали бы счастливы, победи мы Таджикистан 3:0? Сказали бы – обыграли слабую команду 6
Джикия: переход РФС в Азиатскую конфедерацию? Думаю, это неизбежно
Сантос – о драке в матче "Зенита" и "Спартака": арбитр с самого начала потерял контроль над игрой 6
Первый гол Дзагоева за "Рубин" и разгромная победа "Балтики" в Туле. Обзор 20-го тура Первой лиги
Боксер Альварес: Месси вытирает пол мексиканской майкой? Пусть помолится Богу, чтобы я не столкнулся с ним 4
"Локомотив" объявил о назначении Дмитрия Ульянова спортивным директором клуба 1
AFP: Онана исключен из заявки Камеруна на матч с Сербией. Сообщалось, что он недоволен тренером сборной 2
Metaratings: "Урал" обошел "Спартак" и ЦСКА по сумме заработанных призовых в Кубке России
Орлов: "Спартак" готов биться за золото в РПЛ! Интрига в чемпионате нешуточная. Предстоит серьезная схватка
Камерун – Сербия. Стартовые составы на матч 2-го тура ЧМ-2022
-