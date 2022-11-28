По данным источника, клуб из Екатеринбурга выставил футболиста на трансфер. В услугах игрока заинтересовано "Торпедо". Сообщается, что столичный коллектив с большой долей вероятности договорится со "шмелями" об аренде Гаджимурадова.
Также хавбеком уральцев интересуются клубы из Первой лиги.
Гаджимурадов вышел на поле в 10-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Торпедо" арендует у "Урала" полузащитника Гаджимурадова
Полузащитник "Урала" Рамазан Гаджимурадов может сменить клубную прописку.
Фото: РПЛ