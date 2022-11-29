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Круговой: Барриос - лучший боец ММА в "Зените"

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Крайний защитник "Зенита" Даниил Круговой назвал опорного полузащитника Вильмара Барриоса лучшим бойцом ММА в клубе.
Фото: ФК "Зенит"
- Кто лучший боец ММА в "Зените"? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся, - приводит слова Кругового Sport24.

В воскресенье "Зенит" у себя дома принимал "Спартак" в Кубке России. Встреча закончилась победой подопечных Сергея Семака в серии послематчевых пенальти(0:0, 4:2). После свистка арбитра Владимира Москалева об окончании основного времени матча началась массовая драка. В ходе которой активное участие принимал колумбиец Вильмар Барриос. Итогом потасовки стало 6 красных карточек, одну из которых получил опорник сине-бело-голубых.


Барриос Зенит Круговой
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