- Кто лучший боец ММА в "Зените"? Барриос. Он взял коробку, куда складывают бутылки, и держал ее около пяти минут. В его глазах была ярость. В UFC бы он не затерялся, - приводит слова Кругового Sport24.
В воскресенье "Зенит" у себя дома принимал "Спартак" в Кубке России. Встреча закончилась победой подопечных Сергея Семака в серии послематчевых пенальти(0:0, 4:2). После свистка арбитра Владимира Москалева об окончании основного времени матча началась массовая драка. В ходе которой активное участие принимал колумбиец Вильмар Барриос. Итогом потасовки стало 6 красных карточек, одну из которых получил опорник сине-бело-голубых.
Круговой: Барриос - лучший боец ММА в "Зените"
Крайний защитник "Зенита" Даниил Круговой назвал опорного полузащитника Вильмара Барриоса лучшим бойцом ММА в клубе.
Фото: ФК "Зенит"