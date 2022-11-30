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Арбитр Кукуян - Захаряну в матче "Динамо" с "Локомотивом": Арсен, тебе, *****, 15 лет, а мне 40. Играй в футбол!

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РФС опубликовал видео с переговорами арбитра Павла Кукуяна с судьями на VAR в матче "Локомотив" - "Динамо".
Фото: РПЛ
Видеозапись переговоров появилась на официальном Youtube-канале РФС.

В одном из фрагментов видео Кукуян на повышенных тонах общается с полузащитником бело-голубых Арсеном Захаряном: "Арсен, тебе, *****, 15 лет, а мне 40. Играй в футбол! Я тебя оберегаю, а ты как этот...падаешь", - сказал Кукуян.

Напомним, встреча между "Локомотивом" и "Динамо" проходила 22 октября, в рамках 14-го тура РПЛ. Победу в ней одержали динамовцы (3:1) благодаря голам Смолова, Захаряна и Фомина.


Кукуян Захарян Локомотив Динамо
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