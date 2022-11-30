"Лучший игрок РПЛ в этом году? Я бы выделил не кого-то персонально, а всю нашу команду! Весь "Спартак", - цитирует Зиньковского "СЭ".
Напомним, Антон Зиньковский перебрался в "Спартак" из "Крыльев Советов" в летнее трансферное окно. Красно-белые заплатили за полузащитника около 3,2 млн евро. С того момента он провел за "Спартак" 19 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
После 17 туров "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на 6 очков.
Зиньковский: лучший игрок РПЛ? Весь "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский похвалил всю свою команду за первую часть сезона.
Фото: ФК "Спартак"