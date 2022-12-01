По данным источника, "Динамо" благодаря этому получит еще 26,7 тыс. долларов – бело-голубым принадлежат права на полузащитника поляков Себастьяна Шиманьского, который на правах аренды выступает за "Фейеноорд". В общей сложности выплаты ФИФА московскому клубу составят 153 тысячи долларов.
Отмечается, что бывшие клубы Гжегожа Крыховяка - "Локомотив" и "Краснодар" - получат от международной организации в общей сложности 127 тысяч за участие хавбека в мировом первенстве.
Напомним, клубам, за которые футболисты выступали на протяжении последних двух лет, ФИФА выплачивает по 10 тыс долларов за каждый день, проведенный на чемпионате мира.
Источник: Metaratings
Metaratings: за выход Польши в плей-офф ЧМ-2022 "Динамо" получит 26,7 тысяч долларов
Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира 2022, несмотря на поражение от Аргентины в заключительном туре (0:2) групповой стадии.
Фото: РПЛ