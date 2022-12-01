"Все шестеро удалены за массовую драку. Поэтому всем одинаковое наказание. Судья оценил этот эпизод как массовая драка. Если бы было указано, что у кого-то агрессивное поведение, то рассматривали бы по другой статье", - цитирует функционера "СЭ".
По итогам заседания КДК РФС дисквалификацию сроком на шесть матчей в Кубке страны получили Родригао, Малком, Барриос, Селихов, Соболев и Николсон. Инцидент произошел после окончания компенсированного времени встречи в шестом туре группового этапа турнира, которая прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье.
КДК РФС: 6 игроков "Зенита" и "Спартака" удалены за массовую драку – поэтому одинаковое наказание
Глава КДК РФС Артур Григорьянц высказался о причинах одинакового наказания для шестерых футболистов "Зенита" и "Спартака", участвовавших в массовой драке в кубковом матче.
Фото: РФС