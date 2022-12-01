- Сложно принять это. Что сказать. Игрокам "Спартака" тоже дали шесть матчей? Промеса не дисквалифицировали? Странно! Мне грустно, - цитирует Ловрена "СЭ".
Сегодня КДК принял решение дисквалифицировать на шесть матчей игроков "Зенита" Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао и футболистов "Спартака" Александра Соболева, Шамара Николсона и Александра Селихова. Голландский нападающий красно-белых Квинси Промес избежал наказания, КДК не нашел оснований применять к игроку санкции, так как судья встречи Владимир Москалев оценил действия Квинси на желтую карточку. ЭСК признал решение арбитра не удалять Промеса ошибочным.
Ловрен - о решении КДК: странно, что Промеса не дисквалифицировали
Защитник "Зенита" Деян Ловрен отреагировал на решение КДК не дисквалифицировать нападающего "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Зенит"