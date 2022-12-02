- [Лучший тренер для меня] Валерий Карпин. «Ростов» не обладает подбором опытных футболистов. В команде очень много молодежи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив и по итогам первой части сезона занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом. Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодежь. Все футболисты при Карпине прогрессируют,- приводит комментарий Алаева "СЭ".
В этом сезоне все легионеры "Ростова" покинули клуб. Под руководством Валерия Карпина после 17 сыгранных туров в РПЛ занимает третье место. В активе ростовчан 35 очков. Команда опережает "Динамо", идущее на 4 месте, на 6 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 7 баллов. В Кубке России "Ростов" смог выйти в плей-офф Пути РПЛ, заняв второе место.
Также Карпин является наставником сборной России. Осенью национальная команда провела три товарищеских поединка. В сентябре была одержана волевая победа над Киргизией (2:1). А в ноябре два матча закончились вничью со счетом 0:0. Соперниками были Таджикистан и Узбекистан.
Алаев: Карпин - лучший тренер первой части сезона РПЛ
Президент РПЛ Александр Алаев высказал мнение, что наставник "Ростова" Валерий Карпин является лучшим тренером первой части РПЛ.
Фото: ТАСС