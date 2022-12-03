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Игнатов – о драке в матче с "Зенитом": это латиноамериканский градус. Хотел тоже выскочить на поле

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Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился мнением о массовой драке в матче Кубка России против "Зенита" (0:0, 2-4) в Санкт-Петербурге.
Фото: РПЛ
"Хотелось ли выскочить на поле в концовке? Хотелось… Единственное, что скажу: все выглядело чересчур эмоционально и агрессивно, не в традициях российского футбола. Скорее это латиноамериканский градус", - цитирует 22-летнего хавбека "РБ Спорт".

Потасовка между футболистами "Зенита" и "Спартака" началась перед серией пенальти в матче заключительного тура группового раунда Кубка России. КДК РФС рассмотрел инцидент и решил наказать игроков, получивших красные карточки по итогам драки – на 6 матчей турнира дисквалифицированы Родригао, Барриос, Малком, Николсон, Селихов и Соболев.

Игнатов не попал в заявку на игру.


Игнатов Спартак Зенит Кубок России
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