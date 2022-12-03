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Черчесов: очки "Зениту" никто не подарил. Они могут теоретически и практически упустить лидерство в РПЛ

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Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о турнирном положении "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Ференцварош"
"Надо понимать, что очки "Зениту" никто не подарил, и мы видим, что к концу турнира они, например, проиграли "Ахмату" и сыграли вничью с "Факелом". "Зенит" может упустить лидерство в РПЛ и теоретически, и практически", — цитирует Черчесова "Матч ТВ".

"Зенит" завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17-ти турах – в активе "Спартака", который расположился на второй строчке, 36 баллов.

После окончания зимней паузы сине-бело-голубые в рамках 18-го тура чемпионата страны сыграют против "Пари Нижнего Новгорода", матч пройдет 4 марта.


Черчесов Зенит
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