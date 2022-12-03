"Надо понимать, что очки "Зениту" никто не подарил, и мы видим, что к концу турнира они, например, проиграли "Ахмату" и сыграли вничью с "Факелом". "Зенит" может упустить лидерство в РПЛ и теоретически, и практически", — цитирует Черчесова "Матч ТВ".
"Зенит" завершил первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17-ти турах – в активе "Спартака", который расположился на второй строчке, 36 баллов.
После окончания зимней паузы сине-бело-голубые в рамках 18-го тура чемпионата страны сыграют против "Пари Нижнего Новгорода", матч пройдет 4 марта.
Черчесов: очки "Зениту" никто не подарил. Они могут теоретически и практически упустить лидерство в РПЛ
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о турнирном положении "Зенита" в РПЛ.
Фото: ФК "Ференцварош"