Я бы не торопился — в Европе играть престижнее, больше внимания, денег и так далее. И я просто не понимаю — если перейдем в другую конфедерацию, то что это изменит? Все равно ФИФА не разрешит нам играть. Просто не вижу логики, - приводит комментарий Аршавина Metaratings.
ФИФА отстранила все российские сборные от участия в международных турнирах. Команда пропустила стыковые матчи к ЧМ-2022, вместо нее вышла сборная Польши. Также подопечные Валерия Карпина пропустят отборочный турнир к Евро-2024. Недавно Александр Дюков заявил, что РФС рассмотрит переход в Азиатскую конфедерацию.
В ноябре Россия провела два товарищеских поединка с азиатскими сборными. Соперниками команды Карпина стали Таджикистан и Узбекистан. Обе встречи закончились вничью со счетом 0:0.
Аршавин: не вижу логики в переходе в Азиатскую конфедерацию
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, как относится к переходу в Азиатскую конфедерацию.
Фото: ФК "Зенит"