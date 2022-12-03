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Аршавин: не вижу логики в переходе в Азиатскую конфедерацию

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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, как относится к переходу в Азиатскую конфедерацию.
Фото: ФК "Зенит"
Я бы не торопился — в Европе играть престижнее, больше внимания, денег и так далее. И я просто не понимаю — если перейдем в другую конфедерацию, то что это изменит? Все равно ФИФА не разрешит нам играть. Просто не вижу логики, - приводит комментарий Аршавина Metaratings.

ФИФА отстранила все российские сборные от участия в международных турнирах. Команда пропустила стыковые матчи к ЧМ-2022, вместо нее вышла сборная Польши. Также подопечные Валерия Карпина пропустят отборочный турнир к Евро-2024. Недавно Александр Дюков заявил, что РФС рассмотрит переход в Азиатскую конфедерацию.

В ноябре Россия провела два товарищеских поединка с азиатскими сборными. Соперниками команды Карпина стали Таджикистан и Узбекистан. Обе встречи закончились вничью со счетом 0:0.


Аршавин РФС Дюков
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