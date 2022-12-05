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Цорн: в УЕФА чемпионаты и команды сильнее. РФС нужно стремиться туда, а не уходить в Азию

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Бывший спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн считает, что России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Фото: Чемпионат.com
– Стоит ли нам переходить из УЕФА в Азию? Сейчас я не готов комментировать политические вещи, но мне кажется, что в УЕФА чемпионаты и команды сильнее, поэтому нам нужно стремиться туда, – приводит слова Цорна "Матч ТВ".

Напомним, что с марта 2022 года сборная России по футболу и российские клубы по политическим обстоятельствам были отстранены на неопределенный срок от международных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА. Томас Цорн был в должности спортивного директора московского "Локомотива" в период с ноября 2021 года по октябрь 2022 года. До этого он являлся техническим директором в этом же клубе – с июля 2021 года по ноябрь 2021 года. Еще ранее Томас был исполнительным директором в московском "Спартаке".


Цорн УЕФА АФК
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