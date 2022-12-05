"Иванов хочет видеть в "Урале" Месси, а не Роналду? Вечный вопрос: кто из них круче. Есть еще Дзюба? Если выбирать из них троих, то выберу Тему. Может ли он сделать игру в одиночку, как Месси? В чемпионате России может", - цитирует игрока "Матч ТВ".
В ноябре "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду – футболист теперь находится в статусе свободного агента.
Дзюба покинул турецкий клуб "Адана Демирспор", проведя в его составе 4 матча национального первенства и ищет себе новую команду.
"Урал" по итогам первой части чемпионата России набрал 21 балл и оказался на 10-й строчке в турнирной таблице.
Филипенко: в РПЛ Дзюба может сделать игру, как Месси. Хотел бы видеть в "Урале" Артема, а не Лионеля
Защитник "Урала" Егор Филипенко ответил на вопрос, кого из знаменитых игроков хотел бы видеть в составе екатеринбуржцев.
Фото: ФК "Урал"