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Филипенко: в РПЛ Дзюба может сделать игру, как Месси. Хотел бы видеть в "Урале" Артема, а не Лионеля

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Защитник "Урала" Егор Филипенко ответил на вопрос, кого из знаменитых игроков хотел бы видеть в составе екатеринбуржцев.
Фото: ФК "Урал"
"Иванов хочет видеть в "Урале" Месси, а не Роналду? Вечный вопрос: кто из них круче. Есть еще Дзюба? Если выбирать из них троих, то выберу Тему. Может ли он сделать игру в одиночку, как Месси? В чемпионате России может", - цитирует игрока "Матч ТВ".

В ноябре "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду – футболист теперь находится в статусе свободного агента.

Дзюба покинул турецкий клуб "Адана Демирспор", проведя в его составе 4 матча национального первенства и ищет себе новую команду.

"Урал" по итогам первой части чемпионата России набрал 21 балл и оказался на 10-й строчке в турнирной таблице.


Урал Филипенко Месси Роналду Дзюба
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