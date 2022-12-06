По данным источника, имя нового наставника нижегородцев будет официально объявлено до 10 декабря. Вероятнее всего временно на эту должность будет назначен Валерий Бурлаченко, который на данный момент тренирует молодежный состав "Пари НН".
Отмечается, что руководство коллектива продолжает поиск нового главного тренера, приоритетным являются варианты с назначением Олега Василенко или Владислава Радимова. Экс-наставник "Факела" неоднократно контактировал с "Пари НН", кандидатуру Радимова лоббируют силы не из клуба. Окончательное решение остается за губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
"Пари НН" по итогам 17-ти туров чемпионата России идет на 12-м месте в турнирной таблице с 19-ю очками в активе.
Первый матч нижегородцев во второй части нынешнего сезона пройдет 26 февраля – коллектив в рамках плей-офф Пути регионов Кубка России встретится со "Звездой" из Санкт-Петербурга.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Пари НН" определится с новым тренером до 10 декабря, основные кандидаты – Василенко и Радимов
"Пари Нижний Новгород" определится с кандидатурой на пост главного тренера команды в ближайшее время.
Фото: ФК "Зенит-2"