- Артем до сих пор не нашел себе клуб. Если он пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов. Проблемный ветеран футбола никому не нужен. Спроса на него нет. Но и не стоит ждать Дзюбу в РПЛ. Думаю, он не хочет жить и играть в России. Иначе бы Артем не уезжал в Турцию в самом начале, - передает слова Петржелы Sport24.
34-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в мае 2022 года объявил о своем уходе из петербургского "Зенита", с которым у футболиста закончился контракт. После поисков нового клуба в августе 2022 года Дзюба подписал соглашение с турецким "Адана Демирспор". В 5 матчах за новую команду во всех турнирах футболист забил 1 гол и перестал попадать в основной состав, в ноябре 2022 года нападающий и клуб расторгли контракт по взаимному согласию. В настоящее время Дзюба находится без команды.
Петржела: если Дзюба пропустит сборы, его можно списывать со счетов. Проблемный ветеран, спроса на него нет
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о перспективах экс-нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"