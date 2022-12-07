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Агент Педриньо: хочет ли он выступать в будущем за "Локомотив"? Я не знаю, что ответить

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Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Педриньо, отправляющегося в аренду в "Сан-Паулу", заявил что предложений о полноценном трансфере игрока не было.
Фото: Чемпионат.com
– У нас были варианты только с арендой. Хочет ли Педриньо выступать в будущем за "Локомотив"? Я не знаю, что ответить, – передает слова Гарсии "РБ Спорт".

Сегодня московский "Локомотив" в собственных социальных сетях объявил об уходе Педриньо (Педро Габриэла) из клуба на правах годичной аренды в бразильский "Сан-Паулу". Напомним, что Педриньо перешел в "Локомотив" в сентябре 2022 года. Начал ярко, с покера в ворота "Химок" в Кубке России, но затем стал появляться на поле все реже и реже. Контракт бразильца с "железнодорожниками" по-прежнему действует до лета 2026 года.


Педриньо Локомотив
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