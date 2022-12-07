По данным источника, генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост. Ходят слухи, что работой Сайманова недовольны "люди наверху" и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время.
Напомним, что 15 ноября текущего года должность главного тренера казанского "Рубина" по собственной инициативе покинул Леонид Викторович Слкцкий, работавший с командой с декабря 2019 года. Сам "Рубин" идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги (ранее – Футбольная национальная лига), имея на своем счету 37 очков. Еще в прошлом сезоне казанский клуб выступал в высшем российском дивизионе – Российской премьер-лиге. По итогам двадцати сыгранных туров "Рубин" опережают "Алания" и "Балтика". Рустем Сайманов находится в должности исполнительного директора "Рубина" с апреля 2018 года.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Журналист Алланазаров: генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост
Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов может уйти из клуба в ближайшее время, покинув свой пост.
Фото: ФК "Рубин"