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Журналист Алланазаров: генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост

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Генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов может уйти из клуба в ближайшее время, покинув свой пост.
Фото: ФК "Рубин"
По данным источника, генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов в ближайшее время может покинуть свой пост. Ходят слухи, что работой Сайманова недовольны "люди наверху" и решение о смене генерального директора может быть принято в самое ближайшее время.

Напомним, что 15 ноября текущего года должность главного тренера казанского "Рубина" по собственной инициативе покинул Леонид Викторович Слкцкий, работавший с командой с декабря 2019 года. Сам "Рубин" идет на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги (ранее – Футбольная национальная лига), имея на своем счету 37 очков. Еще в прошлом сезоне казанский клуб выступал в высшем российском дивизионе – Российской премьер-лиге. По итогам двадцати сыгранных туров "Рубин" опережают "Алания" и "Балтика". Рустем Сайманов находится в должности исполнительного директора "Рубина" с апреля 2018 года.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова


Рубин Сайманов
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