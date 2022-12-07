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Ринат Билялетдинов: нахожусь вместе с "Химками" в отпуске как ассистент Гогниева. Во время сборов начну работу в клубе

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Бывший тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов заявил, что станет помощником Спартака Гогниева в подмосковных "Химках".
Фото: РИА Новости
– Переговоры завершены. Теперь могу сказать, что нахожусь вместе с "Химками" в отпуске, как ассистент Гогниева. Во время сборов начну свою работу в клубе. За что буду отвечать? Пока неизвестно. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает, – приводит слова Билялетдинова "СЭ".

"Химки" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице, имея на своем счету 12 очков. Прямо сейчас подмосковный клуб находится в зоне вылета из РПЛ в Первую лигу. Их главным тренером с 1 сентября 2022 года является Спартак Гогниев, ранее работавший с "Аланией" в ФНЛ (ныне – Первая лига). Сам Ринат Билялетдинов, находящийся сейчас в возрасте 65-ти лет, с февраля 2022 года работал в "Нэфисе" из Казани, а до этого – в "ФК Долгопрудном", "Олимп Химки", "СКА Хабаровск" и казанском "Рубине".


Билялетдинов Р. Химки Гогниев
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