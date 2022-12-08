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Матыцин - о возможном ужесточении лимита на легионеров: посмотрим на примере хоккея, как это будет работать

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал информацию об обсуждении с РФС возможного усиления действующего лимита на игроков-иностранцев.
Фото: РФС
- Любое решение надо принимать обдуманно во взаимодействии и диалоге с федерациями и профессиональными лигами. Если будет с обеих сторон одобрен такой подход, то будем двигаться дальше. Пример хоккея достаточно знаковый. Посмотрим, как это будет работать со следующего сезона. Мы приняли решение об ужесточении лимита до трех человек в хоккее. Это ответ на ту реальную ситуацию, которая сейчас сложилась. Это позволит усилить конкуренцию внутри хоккея и даст возможность молодым игрокам активно претендовать на место в основных составах. Как это будет работать в других видах спорта - посмотрим, - передает слова Матыцина Metaratings.ru.

Ранее появилась информация о состоявшемся обсуждении между Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ вопроса о возможном ужесточении лимита на легионеров, по результатам которого стороны пришли к выводу, что необходимости для немедленного пересмотра действующего лимита нет. В настоящее время в Российской премьер-лиге действует ограничение на количество футболистов-иностранцев в заявке клуба на сезон в размере 13 человек, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 из них (формула "8+13"). Ранее в РПЛ действовал лимит, при котором клуб мог внести не более 8 легионеров в заявку, при этом их количество непосредственно на поле не ограничивалось.


РФС РПЛ Матыцин
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