"Мы, конечно, хотели и хотим дальше видеть Марио в нашей команде. Не будем пересказывать подробности наших разговоров, но есть уверенность, что это далеко не точка. У нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
Фернандес объявил о паузе в карьере минувшей весной и после заключительного матча ЦСКА в предыдущем сезоне уехал в Бразилию. О возобновлении футболистом своей карьеры стало известно сегодня.
В ЦСКА сообщили, что 32-летний защитник проведет ближайший год в одном из клубов чемпионата Бразилии.
ЦСКА: хотим увидеть Марио в нашей команде – есть уверенность, что это далеко не точка
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался, по каким причинам клуб разрешил защитнику Марио Фернандесу возобновить карьеру в Бразилии.
Фото: Global Look Press