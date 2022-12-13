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Данни: скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Такой игрок не может быть не востребован на рынке

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Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни прокомментировал будущее своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.
Фото: Global Look Press
- Уверен, что совсем скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Это вопрос времени. Такой игрок не может быть не востребован на рынке, это невозможно. Лично я не знаю, что конкретно произошло в Турции и почему Артему не удалось там заиграть и показать свои лучшие качества. Но я знаю, что он настоящий профессионал и отличный игрок, - приводит комментарий Данни "РБ Спорт".

Сейчас 34-летний форвард Артем Дзюба находится без клуба, так как в начале ноября покинул турецкую "Адана Демирспор". За турецкий клуб россиянин забил всего один мяч – в ворота "Фенербахче" (2:3). После чего перестал попадать в стартовым состав, а потом и в заявку. Сам игрок заявил, что хочет играть, а не сидеть и поэтому расторг контракт с "Адана Демирспор".

Мигель Данни и Артем Дзюбы вместе выступали в РПЛ за "Зенит" в период с 2015 по 2017 годы. Россиянин, выступая за сине-бело-голубых, стал четырехкратным чемпионом России, а также вышел на первое место в списке голеадоров чемпионата России.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Дзюбе кипрского клуба "Кармиотиссы" и московского "Торпедо". Сам игрок хотел бы остаться в России.


Дзюба Данни Зенит
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