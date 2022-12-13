По данным источника, колумбийский футболист рассматривает возможность ухода из клуба в январе.
Сообщается, что среди европейских клубов есть спрос на игрока южан – предметный интерес к Кордобе проявляют немецкие и турецкие коллективы.
Переходу может помешать высокая зарплата 29-летнего колумбийца, а также нежелание руководства "Краснодара" отпускать футболиста зимой.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Кордоба сыграл 12 матчей, забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Кордоба готов покинуть "Краснодар", к игроку есть интерес в Германии и Турции
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба может покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Фото: РПЛ