По сведениям источника, "железнодорожники" обратились сразу в несколько клубов РПЛ, предлагая им игроков на продажу или обмен. Сообщается, что в число этих футболистов попали: Марио Митай, Марко Раконьяц, Марк Мампасси, Дмитрий Живоглядов, Максим Ненахов, Сергей Бабкин и Николай Титков.
"Локомотив" ушел на зимний перерыв на 14-м месте в РПЛ. В активе красно-зеленых 13 набранных очков за 17 туров, они на одно очко опережают "Химки", которые находятся в зоне прямого вылета. Перед наступлением паузы москвичей возглавил экс-тренер "Пари НН" Михаил Галактионов.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Локомотив" предлагает другим клубам 8 игроков. В их числе Митай, Раконьяц и Мампасси
"Локомотив" в зимнее трансферное окно готов расстаться с восемью игроками.
Фото: ФК "Локомотив"