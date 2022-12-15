По данным источника, форвард Максим Глушенков и вингер Сергей Пиняев близки к переходу из "Крыльев Советов" в московский "Локомотив". Сторонам осталось согласовать последние детали сделки. Это произойдет в ближайшее время.
В этом сезоне 23-летний форвард Максим Глушенков провел 21 игру, в которых забил 6 голов и оформил 6 успешных ассистов. 18-летний Сергей Пиняев также успешно проводит сезон и за 15 матчей забил 4 мяча и 3 голевые передачи. Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" готов поднять Пиняеву зарплату в два раза.
"Локомотив" в нынешнем розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров набрав всего 13 баллов и находится 14 строчке в таблице. Недавно у "железнодорожников" сменился главный тренер. Команду возглавил Михаил Галактионов, который работал с Глушенковым и Пиняевым в молодежной сборной.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Глушенков и Пиняев близки к переходу в "Локомотив"
"Локомотив" близок к приобретению сразу двух игроков "Крыльев Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"