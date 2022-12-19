Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Джорджевич – о Дзюбе: когда он пришёл в "Арсенал", я перестал играть. Артем – лучший в России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Сочи" Лука Джорджевич высказался о взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой, с которым черногорец играл за тульский "Арсенал".
Фото: ТАСС
"Взаимоотношения с Дзюбой? Отличные! В "Арсенале", когда он пришёл, я перестал играть. Я говорил год назад, что он лучший в России. Думаю, за период карьеры в Турции он не сильно изменился", — цитирует черногорского игрока "РБ Спорт".

Джорджевич играл вместе с Дзюбой за тульский "Арсенал", когда тот перешел в команду из "Зенита" на правах аренды по ходу сезона 2017/2018. В том розыгрыше Российской Премьер-лиги черногорский нападающий провел 22 матча и забил 7 голов.

Дзюба тогда отметился 6-ю мячами и 3-мя голевыми передачами в 10-ти играх.


Джорджевич Сочи Дзюба Арсенал Тула
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
19 декабря
Маркиньос – о ЧМ-2022: до сих пор не хватает слов – этот шрам навсегда останется со мной
La Stampa: "Торино" хочет выкупить Влашича у "Вест Хэма"
Путин: смотрел финал ЧМ-2022, когда счет был 2:2. Не мог удержаться, чтобы не поздравить президента Аргентины 2
Sport.es: Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ хочет уйти из "ПСЖ" 10
Лукашенко: если бы Франция выиграла ЧМ-2022, Макрон позвонил бы Путину и радостно ждал поздравления 3
Media Foot: вратарь сборной Аргентины Мартинес попал в сферу интересов "Баварии"
Баженов: история Месси - идеальная киношная история. И ее даже можно номинировать на "Оскар" эксклюзив
Goal: игроки Бразилии просили Неймара не завершать карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2022
Кавазашвили: Месси – футбольный бог. В "Спартаке" он бы навсегда прервал гегемонию "Зенита" 12
Джорджевич – о Дзюбе: когда он пришёл в "Арсенал", я перестал играть. Артем – лучший в России
Газизов – о "Спартаке": надеюсь, буду меньше ошибаться с людьми, которые имеют деньги и власть 2
Агент вратаря Аргентины Мартинеса: Эмилиано хочет играть в ЛЧ. Серия А – почему нет?
Орлов: Паредес стал чемпионом мира, но он футбольный бандит. Его вообще надо было удалять
Г. Иванов: Месси вёл Аргентину к победам на ЧМ – это действительно сильнейший футболист мира
Джорджевич: "Локомотив" некрасиво поступил со мной – меня заставили уехать