"Взаимоотношения с Дзюбой? Отличные! В "Арсенале", когда он пришёл, я перестал играть. Я говорил год назад, что он лучший в России. Думаю, за период карьеры в Турции он не сильно изменился", — цитирует черногорского игрока "РБ Спорт".
Джорджевич играл вместе с Дзюбой за тульский "Арсенал", когда тот перешел в команду из "Зенита" на правах аренды по ходу сезона 2017/2018. В том розыгрыше Российской Премьер-лиги черногорский нападающий провел 22 матча и забил 7 голов.
Дзюба тогда отметился 6-ю мячами и 3-мя голевыми передачами в 10-ти играх.
Джорджевич – о Дзюбе: когда он пришёл в "Арсенал", я перестал играть. Артем – лучший в России
Форвард "Сочи" Лука Джорджевич высказался о взаимоотношениях с нападающим Артемом Дзюбой, с которым черногорец играл за тульский "Арсенал".
Фото: ТАСС