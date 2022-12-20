Журналист Ильев: "Крылья Советов" готовы выкупить Сычевого у "Оренбурга"

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Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Оренбург"
"Крылья Советов" заинтересованы в приобретении у "Оренбурга" 26-летнего россиянина Владимира Сычевого. Самарский клуб готов активировать сумму отступных за футболиста, которая составляет 100 миллионов евро. Об этом своем телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильев. Отмечается, что интерес к игроку проявляет еще один клуб РПЛ.

Владимир Сычевой успешно выступает за "Оренбург" и возглавляет список голеадоров РПЛ. На счету футболиста 14 мячей в 15 играх за клуб. Также форвард провел свой дебютный матч за национальную команду против Таджикистана (0:0). В ноябре Сычевой продлил контракт до зимы 2024 года, повысив сумму отступных до 100 миллионов рублей.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Оренбург" находится выше "Крыльев Советов". Подопечные Марцела Лички с 25-ю очками занимают 8 место. Самарский клуб расположился на 11 строчке.

Источник: телеграм-канал Сергея Ильева


Крылья Советов Оренбург Сычевой
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