Журналист Ильев: "Крылья Советов" готовы выкупить Сычевого у "Оренбурга"

Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".

Фото: ФК "Оренбург"

"Крылья Советов" заинтересованы в приобретении у "Оренбурга" 26-летнего россиянина Владимира Сычевого. Самарский клуб готов активировать сумму отступных за футболиста, которая составляет 100 миллионов евро. Об этом своем телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильев. Отмечается, что интерес к игроку проявляет еще один клуб РПЛ.



Владимир Сычевой успешно выступает за "Оренбург" и возглавляет список голеадоров РПЛ. На счету футболиста 14 мячей в 15 играх за клуб. Также форвард провел свой дебютный матч за национальную команду против Таджикистана (0:0). В ноябре Сычевой продлил контракт до зимы 2024 года, повысив сумму отступных до 100 миллионов рублей.



Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ "Оренбург" находится выше "Крыльев Советов". Подопечные Марцела Лички с 25-ю очками занимают 8 место. Самарский клуб расположился на 11 строчке.



Источник: телеграм-канал Сергея Ильева