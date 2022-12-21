Пиняев: в течение пяти лет хочу попасть в европейский топ-клуб

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18-летний игрок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал о своих планах построить карьеру в европейских клубах.
Фото: Soccer.ru
- Глобальная цель на ближайшие пять лет — заиграть в европейском топ-клубе. То есть в течение пяти лет попасть в Европу, поиграть и заиграть в топ-клубе. Не могу сказать, в какой конкретно команде мечтаю оказаться, самое главное — поиграть в Европе, - приводит комментарий Пиняева "РБ Спорт".

Вингер "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в это сезоне сыграл в 15 матчах за клуб. На счету игрока 4 забитых гола и 3 успешных ассиста. Своей игрой россиянин привлек внимание топ-клубов РПЛ. По сообщениям СМИ, "Локомотив" и "Спартак" вели борьбу за игрока. Сейчас Сергей уже договорился с "железнодорожниками", которые активируют пункт о фиксированной сумме выкупа Пиняева. Ранее наставник самарской команды Игорь Осинькин рассказал о том, что футболист имеет предложение от европейского клуба.


Пиняев Крылья Советов
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