– Очень хочется надеяться, что Галактионов – не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса, а тренер для решения футбольных задач: побеждать своих соперников и делать результат, – цитирует Нигматуллина "СЭ".
Напомним, что московский "Локомотив" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги занимает четырнадцатое место в турнирной таблице, располагаясь в зоне стыковых матчей. До зоны вылета и предпоследнего места, на котором находятся подмосковные "Химки", всего одно очко. Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив" сразу после семнадцатого тура, который стал финальным в этом году. Михаил покинул нижегородский клуб "Пари НН", который он возглавлял с лета 2022 года. Галактионов заключил контракт с "железнодорожниками" сроком до лета 2024 года. Параллельно с клубной карьерой Михаил возглавляет молодежную сборную России.
Нигматуллин: очень надеюсь, что Галактионов – не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса
Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от работы Михаила Галактионова на посту главного тренера "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"