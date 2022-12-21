– Только время покажет, станет ли Сычевой вторым Агаларовым. В "Крыльях" Сычевому будет намного проще адаптироваться, – приводит слова Силкина "Чемпионат".
Напомним, что сразу несколько достоверных источников за вчерашний и сегодняшний дни, а также официальные лица самого "Оренбурга", подтвердили переход Владимира Сычевого в "Крылья Советов" из "Оренбурга". Сычевой по итогам первой части сезона РПЛ и семнадцати сыгранных туров является лучшим бомбардиром чемпионата России. Владимир забил четырнадцать мячей. Столько же у атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса, но Сычевой опережает представителя красно-белых по мячам, забитым с игры. В турнирной таблице РПЛ "Крылья Советов" идут на одиннадцатом месте, "Оренбург" – на седьмом.
Силкин: только время покажет, станет ли Сычевой вторым Агаларовым. Но адаптироваться в "Крыльях" Сычевому будет проще
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о переходе форварда "Оренбурга" Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Оренбург"