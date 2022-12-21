– Надо отдать честь Едваю, что он не разорвал контракт, а именно перешел с компенсацией, для "Локо" это хорошо. Но, с профессиональной точки зрения, Едвай себя никак не зарекомендовал. Впрочем, в "Локомотиве" никто себя не зарекомендовал, так как они борются за выживание. В таких условиях это невозможно, – цитирует Нигматуллина "СЭ".
Хорватский защитник Тин Едвай перешел в московский "Локомотив" летом 2021 года из леверкузенского "Байера", за который сейчас выступают российский голкипер Андрей Лунев и бывший форвард "Зенита" Сердар Азмун. Сумма того трансфера составила 3 миллиона евро. На данный момент Едвай оформил свой трансфер в футбольный клуб "Аль-Айн" на правах аренды. Хорват должен вернуться в Москву летом 2023 года. В текущем сезоне Едвай провел за московский клуб 16 матчей, результативными действиями не отмечался. В общей сумме за "Локомотив" Едвай отыграл 41 матч, забил два мяча. Наибольшее количество матчей у Тина насчитывается в футболке "Байера" – 109 матчей, пять забитых мячей и четыре голевых передачи. 28 ноября 2022 года Едваю исполнилось 27 лет. В сборную Хорватии он вызывался 26 раз, дважды отличался забитыми мячами. Но сейчас в национальную команду он не вызывается, в отличии от того же центрального защитника "Зенита" Деяна Ловрена.
Нигматуллин: надо отдать честь Едваю, что ушел в аренду, а не разорвал контракт с "Локомотивом"
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал переход защитника московского клуба Тина Едвая в "Аль-Айн" на правах аренды.
Фото: ФК "Локомотив"