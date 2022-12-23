"Да, со мной связывались представители "Нижнего Новгорода". Мы разговариваем. Остальное без комментариев", - цитирует Бушманова "СЭ".
Напомним, Пари НН лишился тренера после ухода Михаила Галактионова в "Локомотив". Специалист в летнее межсезонье сменил на посту главного тренера нижегородцев Александра Кержакова.
После 17 туров "Пари НН" набрал 19 очков. Команда ушла на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
Бушманов - о возможности возглавить "Пари НН": со мной связывались представители клуба
Экс-тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов заявил, что вел переговоры о назначении в "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"