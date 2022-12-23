"Большинство членов исполкома склоняются к тому, чтобы перейти в Азию. Но есть несколько неясных вопросов, поэтому приняли решение отложить окончательное решение до следующего заседания исполкома РФС. Оно пройдет во вторник", — цитирует функционера "СЭ".
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома будет выдвинут на обсуждение вопрос о переходе организации в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Клубы Российской Премьер-лиги не могут принимать участие в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за временного отстранения.
Колосков – о заседании исполкома РФС: большинство склоняется к тому, чтобы перейти в АФК
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал об итогах завершившегося заседания исполкома организации.
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