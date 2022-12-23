"Мы начали обсуждать этот вопрос, но договорились изучить всевозможные последствия и сценарии. Мы продолжим обсуждение этого вопроса в следующий вторник и примем окончательное решение", — цитирует Дюкова "СЭ".
Напомним, клубы Российской Премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а национальные команды – в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Это связано с тем, что весной стало известно о временном отстранении национальных и клубных команд страны от соревнований, проведением которых занимаются эти организации.
Дюков: примем окончательное решение о переходе в АФК 27 декабря
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, когда будет принято решение по вопросу о возможном переходе организации в Азиатскую конфедерацию.
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