Как сообщают СМИ, португальский клуб "Боавишта" интересуется 21-летним россиянином "Краснодара" Вячеславом Литвиновым, который выступает на позиции центрального защитника. При этом источник отмечает, что данный переход маловероятен из-за высокой суммы выкупа футболиста.
Вячеслав Литвинов в этом сезоне является игроком стартового состава "Краснодара". За "быков" футболист отыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился два раза. Контракт защитника с краснодарским клубом рассчитан до лета следующего года. Трансферная стоимость Литвинова, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
"Боавишта" выступает в высшей лиге Португалии и после 13 сыгранных туров занимает 11 место в нынешнем сезоне.
Источник: Metaratings
Metaratings: португальский клуб "Боавишта" проявляет интерес к защитнику "Краснодара" Литвинову
Вячеслав Литвинов может продолжить карьеру в чемпионате Португалии.
Фото: ФК "Краснодар"