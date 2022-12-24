- Я не хочу ничего комментировать по этому вопросу. Обратитесь в клуб. Так будет лучше , - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Сегодня СМИ сообщили о том, что центральный защитник "Краснодара" Вячеслав Литвинов португальской "Боавиште". Вячеслав является воспитанником академии краснодарского клуба. За южан в этом году футболист принял участие в 19 играх. На счету россиянина 2 забитых гола. Соглашение Литвинова с "быками" истекает летом 2023 года.
"Краснодар" в нынешнем розыгрыше российского первенства набрал 25 баллов и расположился на 8 месте перед зимней паузой.
Агент Литвинова – о возможном переходе игрока в "Боавишту": обратитесь лучше в "Краснодар"
Агент защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова Владимир Дейнека отреагировал на информацию о том, что игрок может перейти в португальскую "Боавишту".
Фото: ФК "Краснодар"