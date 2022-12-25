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Орещук – о переходе Сычевого в "Крылья": глупо это все. Можно было бы доиграть сезон в "Оренбурге", где ему дали шанс

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Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого из "Оренбурга" в "Крылья Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Глупо это все. Сычевому можно было до конца сезона играть в "Оренбурге", где ему дали шанс. Для "Крыльев" – это топ-покупка. Они потеряли Глушенкова, быстро сгруппировались и купили Владимира, но надо ли это Сычевому? Для меня это неправильно, – цитирует Орещука Sport24.

О переходе Владимира Сычевого из "Оренбурга" в "Крылья Советов" официально объявлено было сегодня. О трансфере лучшего бомбардира Российской премьер-лиги по итогам семнадцати сыгранных туров в своих социальных сетях объявил самарский клуб. Владимир подписал контракт с "Крыльями Советов" сроком в три с половиной года. За самарский клуб Владимир будет выступать уже под фамилией Писарский. В это же зимнее трансферное окно из "Крыльев Советов" уходят ключевые игроки основы Максим Глушенков и Сергей Пиняев. Оба отправятся в московский "Локомотив", которому срочно нужно выбираться из зоны стыковых матчей и подниматься с текущего четырнадцатого места в турнирной таблице РПЛ.


Орещук Сычевой Крылья Советов Оренбург
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