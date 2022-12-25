Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Sport24: "Краснодар" близок к договоренности с "Карабахом" по трансферу бразильца Борхеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Карабаха" Кади Борхес может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: ФК "Карабах"
Как сообщают СМИ, руководство "Краснодара" ведет активные переговоры с азербайджанским "Карабахом" по поводу перехода 26-летнего бразильского Кади Борхеса, выступающего на позиции атакующего полузащитника. По данным источника, клубы близки к договоренности по трансферу.

В нынешнем сезоне Кади Борхес принял участие в 31 игре за "Карабах". На счету футболиста 8 мячей и 11 успешных ассистов. Контракт бразильца с азербайджанским клубом действует до июня 2027 года. Трансферная стоимость Борхеса, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

"Краснодар" ушел на зимний перерыв на 7 месте после 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша РПЛ.

Источник: Sport24


Краснод Карабах
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент - о будущем Мантуана и Ивана: еще ничего не решено. Игроки хотят продолжить карьеру в "Зените"
Колыванов - о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола: больше надо, чем не надо. Мы должны играть с кем-то эксклюзив
Кассано: идите к черту фанаты Марадоны! Весь мир у ног Месси - величайшего игрока в истории
Агент экс-игрока "Химок" Ламкеля Зе: игроком интересуются большие российские клубы 1
"РБ Спорт": "Оренбург" хочет выкупить Титкова у "Локомотива"
Сычевой: возместить после смены фамилии траты болельщикам "Оренбурга" за купленные футболки? Моих футболок ни у кого нет
Marca: руководство "Реала" считает, что трансфер Мбаппе может испортить атмосферу в команде
Погба: у Роналду потрясающая дисциплинированность. Он просто на другом уровне относительно остальных 1
Sport24: "Краснодар" близок к договоренности с "Карабахом" по трансферу бразильца Борхеса
Football Italia: Кришито тренируется в составе "Дженоа". Ранее футболист объявлял о завершении карьеры
Погба: Фергюсон – не такой тренер, как Гвардиола, который больше общается с командой
A Bola: Зидан и Энрике – основные кандидаты в тренеры Португалии после отказа Моуринью
Сычевой – о своей результативности: если я не забил, значит я уже плохо сыграл
Sport24: "Динамо" на втором сборе хочет провести матчи с боснийским и болгарским клубами
Семин: возвращение Бердыева – большой плюс для "Сочи"