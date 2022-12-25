Как сообщают СМИ, руководство "Краснодара" ведет активные переговоры с азербайджанским "Карабахом" по поводу перехода 26-летнего бразильского Кади Борхеса, выступающего на позиции атакующего полузащитника. По данным источника, клубы близки к договоренности по трансферу.
В нынешнем сезоне Кади Борхес принял участие в 31 игре за "Карабах". На счету футболиста 8 мячей и 11 успешных ассистов. Контракт бразильца с азербайджанским клубом действует до июня 2027 года. Трансферная стоимость Борхеса, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.
"Краснодар" ушел на зимний перерыв на 7 месте после 17 сыгранных туров нынешнего розыгрыша РПЛ.
Источник: Sport24
Sport24: "Краснодар" близок к договоренности с "Карабахом" по трансферу бразильца Борхеса
Полузащитник "Карабаха" Кади Борхес может продолжить карьеру в "Краснодаре".
Фото: ФК "Карабах"