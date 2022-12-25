- Он готов вернуться в Россию. Я говорю с большими российскими клубами. Они интересуются им. Также у него есть предложение из Европы, но на данный момент мы смотрим на варианты из России, - приводит комментарий агента "СЭ".
26-летний камерунец Дидье Ламкель Зе стал игроком подмосковных "Химок" в феврале 2022 года, но уже в марте покинул клуб. За небольшой период нападающий провел всего три игры, в которых забил 2 гола. Сейчас игрок выступает за команду из Бельгии "Кортрейка". В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в 10 матчах. На счету форварда 1 гол и 2 успешных ассиста. Контракт Дидье с бельгийцами рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость Ламкеля Зе, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 1,3 миллиона евро.
Агент экс-игрока "Химок" Ламкеля Зе: игроком интересуются большие российские клубы
Агент бывшего нападающего "Химок" Дидье Ламкеля Зе Секу Траоре заявил, что на игрока претендуют топ-клубы России.
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