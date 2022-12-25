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Агент Сафонов – о Сычевом: парень провел первый сезон на хорошем уровне, это не показатель. Помните как играл Агаларов?

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Известный агент Алексей Сафонов высказался о новом форварде "Крыльев Советов" Владимире Сычевом.
Фото: ФК "Оренбург"
- Парень провел первый сезон на хорошем уровне. Это не всегда показатель. Помните, как играл за "Уфу" в прошлом сезоне Агаларов? И где он теперь? Видно, что Сычевой сделал себя сам, самоучка. И потом ему 26 лет, - приводит комментарий Сафонова "РБ Спорт".

Владимир Сычевой стал главным открытием нынешнего розыгрыша РПЛ. В свой дебютный сезон форвард сразу же стал лучшим голеадором первой части чемпионата. В 15 матчах игрок отличился 14 раз. Также на счету Владимира еще 3 гола в Кубке России. Сегодня "Крылья Советов" объявили, что Сычевой перешел в стан волжан. Сумма трансфера составила 100 миллионов рублей.

22-летний российский форвард Гамид Агаларов в прошлом сезоне выиграл гонку бомбардиров РПЛ, выступая за "Уфу". Игрок смог забить 19 голов. Этим летом Гамид перешел в "Ахмат" и его результативность заметно снизилась. За 15 игр забито всего 2 мяча.


Агаларов Сычевой Крылья Советов Оренбург
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