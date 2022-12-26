"Бердыев довольно давно не работал в России, поэтому следить за его работой можно было только по СМИ. Сейчас мне интересно посмотреть, поменялся ли он… Хотелось бы посмотреть, как он будет выстраивать в "Сочи" атаку", - цитирует Шаронова "Матч ТВ".
Бердыев не работал в России с 2019-го года, когда покинул пост главного тренера "Рубина". В 2021-2022 году он возглавлял "Кайрат", а в 2022 году работал техническим директором иранского "Трактора".
Днем ранее Бердыев был официально представлен в качестве наставника "Сочи". Специалист приступит к работе в команде в новом году.
Шаронов – о Бердыеве в "Сочи": интересно посмотреть, как он будет выстраивать атаку
Главный тренер хабаровского СКА Роман Шаронов поделился впечатлениями от назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера "Сочи".
Фото: РИА Новости