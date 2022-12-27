По данным источника, красно-зеленые уже ведут переговоры с "Вальядолидом". Клубы обсуждают сделку, при которой "Локомотив" арендует защитника за 500 тысяч евро за правом выкупа за 4 млн евро.
Джавад Эль-Ямик выступает за "Вальядолид" с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне марокканец провел 8 матчей в испанской Ла Лиге, в которых не отмечался результативными действиями. До этого Эль-Ямик играл за "Дженоа", "Сарагосу" и "Перуджу". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего центрального защитника в 1,2 млн евро.
Эль-Ямик ездил в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Он провел на турнире 6 матчей.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" может взять в аренду защитника сборной Марокко Эль-Ямика
Защитник "Вальядолида" и сборной Марокко Джавад Эль-Ямик может продолжить карьеру в "Локомотиве".
Фото: Getty Images