Как сообщает источник, "Пари НН" склоняется к кандидатуре Артема Горлова, который сейчас возглавляет "Енисей". Ранее красноярский клуб неожиданно собирался вернуть на пост главного тренера Вадима Гаранина, который покинул "Сочи", но специалист отказался от предложения, поскольку не хотел приходить на уже занятое место.
Ранее Горлов работал в "Знамя Труда", ФК "Домодедово", ФК "Долгопрудном", литовской "Паланге" и латвийском "Локомотиве". В этом году специалисту исполнилось 35 лет. После 20 туров "Енисей" под руководством Горлова идет на четвертом месте в Первой лиге.
Напомним, "Пари НН" лишился тренера из-за ухода Михаила Галактионова в "Локомотив"
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Горлов из "Енисея" - основной кандидат на пост главного тренера "Пари НН"
"Пари НН" определился с главным кандидатом на пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Енисей"