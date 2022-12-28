– "Крылья Советов" в последнее время становятся своеобразным фарм?клубом для больших команд, и трансфер Глушенкова и Пиняева это лишний раз подтверждают. Для любого клуба эти игроки были бы усилением в плане внутренней конкуренции, особенно с учетом потенциального ужесточения лимита, – приводит слова Игонина "Матч ТВ".
Сергей Пиняев и Максим Глушенков находятся в шаге от перехода в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов". Оба футболиста должны заключить контракт с "железнодорожниками" сроком на три с половиной года. Пиняев играет за "Крылья" с лета 2021 года, до этого он выступал в московском "Чертаново". Предыдущий сезон Сергей проводил преимущественно на скамейке запасных, выходя на поле на замену. Уже в этом сезоне молодой вингер стал основным игроком "Крыльев", одним из ключевых футболистов, добившимся вызова в сборную Россию и дебюта за нее. Также Пиняев был признан лучшим молодым игроком уходящего года по версии премии "Первая пятерка". Максим Глушенков недавно заключил полноценный контракт с "Крыльями Советов", до этого он выступал за самарский клуб на правах аренды из московского "Спартака". Ранее "Крылья" покидали Соболев, Зиньковский, Сергеев, Пруцев.
Игонин: "Крылья Советов" становятся своеобразным фарм-клубом для больших команд
Бывший футболист "Зенита" Алексей Игонин высказался о роли и функции самарских "Крыльев Советов" в российском футболе.
Фото: ПФК "Крылья Советов"