– Поначалу, когда я что-то публиковал в соцсетях, я боялся, что некоторые люди начнут меня в чем-либо обвинять – что я слишком пророссийский, всегда положительно отзываюсь о России. Но нет, людей это заботит гораздо меньше, чем я думал. И здесь никто плохо о России не думает, – цитирует Ломбертса Sport24.
Напомним, что сам Николас Ломбертс в рамках своей российской футбольной карьеры успел поиграть за "Зенит" – действующего чемпиона России. Бельгийский центральный защитник представлял клуб из Санкт-Петербурга в период с лета 2007 года по лето 2017 года. Николас перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента", а ушел из "Зенита" уже в другой клуб из Бельгии – "Онтенде". В нем же он и завершил свою карьеру футболиста летом 2020 года. За свои десять лет российской карьеры Николас Ломбертс успел провести 289 матчей в футболке "Зенита". За этот клуб он забил 11 мячей и отдал семь голевых передач. Это самые лучшие показатели в клубной карьере Ломбертса.
Ломбертс: боялся, что меня начнут обвинять в том, что я слишком пророссийский, положительно говорю о России
Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что в Бельгии русских не считают плохими людьми.
Фото: ФК "Зенит"