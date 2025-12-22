Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Фулхэм
0 - 0 0 0
Ноттингем Форест1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Атлетик
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм

Суперкубок Италии

Наполи
1 - 0 1 0
Болонья2 тайм

У "Ростова" серьезные финансовые проблемы, клуб рискует не доиграть сезон - источник

"Ростов" может не доиграть текущий сезон Российской Премьер-лиги из-за тяжелого финансового положения.
Фото: ФК "Ростов"
По информации источника, суммарные долги донского клуба по разным оценкам составляют от четырех до пяти миллиардов рублей. Отмечается, что зимние сборы команды до сих пор не оплачены, а задержки по выплате заработной платы игрокам и персоналу продолжаются с сентября.

Кроме того, государственное финансирование в размере около 700 миллионов рублей в год на данный момент официально не подтверждено.

Сообщается, что даже в случае, если «Ростову» удастся доиграть текущий розыгрыш РПЛ, перспективы участия клуба в следующем сезоне выглядят крайне туманно. Из-за масштабных финансовых обязательств команда может столкнуться с отказом в лицензировании. Также отмечается, что предприниматель Иван Саввиди не рассматривает вариант возвращения в клуб при наличии столь значительных долгов.

В текущем сезоне РПЛ "Ростов" после 18 туров набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

