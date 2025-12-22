У "Ростова" серьезные финансовые проблемы, клуб рискует не доиграть сезон - источник

По информации источника, суммарные долги донского клуба по разным оценкам составляют от четырех до пяти миллиардов рублей. Отмечается, что зимние сборы команды до сих пор не оплачены, а задержки по выплате заработной платы игрокам и персоналу продолжаются с сентября.
Кроме того, государственное финансирование в размере около 700 миллионов рублей в год на данный момент официально не подтверждено.
Сообщается, что даже в случае, если «Ростову» удастся доиграть текущий розыгрыш РПЛ, перспективы участия клуба в следующем сезоне выглядят крайне туманно. Из-за масштабных финансовых обязательств команда может столкнуться с отказом в лицензировании. Также отмечается, что предприниматель Иван Саввиди не рассматривает вариант возвращения в клуб при наличии столь значительных долгов.
В текущем сезоне РПЛ "Ростов" после 18 туров набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
