"Останется ли Вильсон в России, если РФС перейдет в АФК? Думаю, это решение повлияет на всех игроков, которые выступают в России. Но на данный момент ситуация с возможным переходом в Азию на Изидора не влияет", — цитирует агента "СЭ".
Напомним, решение о возможности Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию будет принято 31 декабря.
Изидор пополнил состав красно-зеленых предыдущей зимой. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги 22-летний нападающий принял участие в 13-ти матчах, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу.
Агент Изидора: останется ли Вильсон, если РФС перейдет в АФК? Это решение повлияет на всех игроков
Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда "Локомотива" Вильсона Изидора, поделился мнением, повлияет ли на будущее игрока в клубе переход РФС в АФК.
Фото: ФК "Локомотив"