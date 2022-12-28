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Газинский: агент сказал, что с "Зенитом" по деньгам не договорились. "Спартак"? Это было при Аленичеве

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Полузащитник "Урала" и экс-футболист "Краснодара" Юрий Газинский поделился подробностями несостоявшихся переходов в "Зенит" и "Спартак".
Фото: ФК "Урал"
"Сначала мне агент сказал про интерес "Зенита". Первый раз меня "Краснодар" не отпустил, а второй, со слов агента, по деньгам не договорились. Переговоры со "Спартаком"? Это было во времена Аленичева. Мне тогда агент сказал, что находится в диалоге, но насколько он был продвинутым, я не знаю", - цитирует хавбека "Чемпионат".

Газинский защищал цвета "Краснодара" на протяжении девяти сезонов. Минувшим летом у футболиста истек контракт с южанами, он покинул команду свободным агентом. В середине августа о подписании 33-летнего полузащитника объявил "Урал".

Газинский в первой части сезона Российской Премьер-лиги успел сыграть за "шмелей" в 12-ти матчах и отметился тремя голами, а также отдал одну результативную передачу.


Урал Газинский Краснодар Спартак Зенит
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