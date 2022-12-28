- Понятно, что по позиции Сычевой — замена Глушенкову. Мы рассматриваем еще много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву. Не собираемся становиться слабее, - приводит комментарий Осинькина "СЭ".
Сегодня клуб покинули два игрока стартового состава – Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Футболисты перешли в "Локомотив". На замену Глушенкову был недавно приобретен за 100 миллионов рублей лучший страйкер российского первенства Владимир Сычевой.
"Крылья Советов" ушли на зимнюю паузу на 11 месте после 17 туров в РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина набрали 20 очков. В Кубке России команда в своем квартете заработала 12 баллов и смогла выйти в плей-офф верхней сетке турнира, опередив "Зенит".
Осинькин: рассматриваем много вариантов для усиления, в том числе и для замены Пиняеву
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался о возможных трансферах клуба.
Фото: Global Look Press